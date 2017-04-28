Петраков доволен потенциалом игроков «Томи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков оценил перспективы команды и рассказал, в каком состоянии томичи подойдут к домашнему матчу 26-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1 мая).
«По будущему команды мы будем определяться с губернатором. Не в моей компетенции что-то обсуждать и предполагать. Будет встреча, будет разговор, будет решение. Команда у нас молодая. Эти ребята менее года назад играли во второй лиге, то есть они попали с корабля на бал. Я очень доволен, что у некоторых есть хороший потенциал. Конечно, на это нужно время, нужно работать. Не все, но большинство из них должны вырасти в хороших футболистов. Только если человек не испортится и будет профессионально относиться к своим обязанностям, тогда может получиться что-то серьёзное.
Надеемся, наш основной вратарь, Солосин, выздоровеет к матчу с «Зенитом». Конечно, нам не хватает игроков обороны. Надеюсь, Баляйкин войдёт в игру и сможет нам с питерцами помочь. Пропускает встречу Осипов, и выздоровление Баляйкина необходимо, чтобы хоть какую-то целостность сохранить. А так нам будет очень тяжело", — сказал Петраков на пресс-конференции.