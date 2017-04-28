Джеррард: мои команды будут хорошо готовы и физически, и психологически

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, комментируя своё назначение главным тренером юношеской команды красных со следующего сезона, рассказал о своём видении футбола.
«Мои команды будут хорошо готовы физически, но это качество важно направлять в нужное русло. Будучи игроком, я много ошибался в единоборствах, иногда перегибал палку и был вынужден извиняться. Молодые игроки должны быть готовы к высоким требованиям футбола, поэтому без физики здесь не обойтись.
Но это не только умение вести единоборства. Нужно быть готовым к концовке матча, когда тяжело и ноги уже не слушаются. Игроки должны быть сильны психологически и готовы к этому. Ненавижу, когда в игре отсутствуют атлетизм и дух соперничества.
В настоящее время в академиях много выпендрёжа. Многие парни полагают: чтобы обратить на себя внимание, нужно сделать десять переступов или финтить, как Круифф. Нам всем нравится, когда игрок техничен и талантлив, но есть и другие аспекты футбола, имеющие колоссальное значение", — приводит слова Джеррарда The Telegraph.