Моуринью: судя по календарю АПЛ, «Манчестер Сити» сможет финишировать в топ-4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что, судя по календарю оставшихся матчей, «Манчестер Сити» сможет сохранить место в зоне Лиги чемпионов, а борьбу за оставшуюся путёвку поведут «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал».
«Я думаю, „Манчестер Сити“ сможет финишировать в топ-4 — учитывая те матчи, которые им остаётся сыграть, они смогут это сделать. Думаю, борьба пойдёт между нами, „Арсеналом“ и „Ливерпулем“.
Однако у нас есть ещё полуфинал Лиги Европы против «Сельты», а также множество проблем с игроками. Но мы будем сражаться, пока у нас остаются хотя бы математические шансы", — приводит слова Моуринью Goal.
После 33 игр «МЮ» занимает 5-е место в АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.