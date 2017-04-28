Мичел подтвердил, что «Малага» не собирается отдавать игру «Реалу»

Главный тренер «Малаги» Мигель Мичел посетовал на то, что каталонские СМИ неправильно передали его слова из недавнего интервью. Мичел тогда сказал, в частности, что его сердце принадлежит «Реалу», но как профессионал он сделает всё, чтобы победить «Королевский клуб» в домашнем матче последнего тура чемпионата Испании.
«Я говорил на эту тему, но мои слова интерпретировали совсем не так. Те, кто слушал моё интервью, никогда не сделают вывод, будто я собираюсь отдавать игру «Реалу». Это просто невозможно. У меня есть друзья в «Барселоне», «Атлетико» и «Реале». Как я могу сказать игрокам, что мы сдаём игру?» — цитирует Мичела Marca.
Ранее президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Ал-Тани назвал каталонские СМИ «отбросами».
По итогам 34 туров Примеры у «Реала» и «Барселоны» по 78 очков, но у «сливочных» игра в запасе.