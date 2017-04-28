«Бавария» не собирается расставаться с Анчелотти

Руководство мюнхенской «Баварии» не планирует увольнять Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.
«Ничего сумасшедшего мы делать не собираемся. Будем делать то, что является необходимостью. И не позволим общественности оказывать на нас давление. Мы всегда работали спокойно и рационально, что приносило результат. А тема Анчелотти на повестке дня не стоит», — приводит слова Румменигге Bild.
«Бавария» в нынешнем сезоне может пополнить свою копилку лишь одним трофеем — если выиграет Бундеслигу, поскольку уже выбыла из розыгрышей Лиги чемпионов и Кубка Германии.