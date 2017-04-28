Моратой заинтересовались китайские клубы

В услугах нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты заинтересованы не только европейские клубы, сообщает AS.
Согласно информации источника, Моратой интересуются и китайские клубы. Правда, их имена пока не называются.
Ранее сообщалось, что в услугах Мораты заинтересован лондонский «Челси», готовый заплатить за него € 65 млн. Кроме того, английский клуб готов платить ему больше € 6 млн, которые он получает в «Королевском клубе» в качестве годовой зарплаты. Мората недавно сам выразил уверенность, что в будущем будет работать с главным тренером «Челси» Антонио Конте.