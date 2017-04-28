Г. Невилл: «МЮ» обязан сохранить Де Хеа, ведь он наконец обрёл стабильность

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что манкунианцы должны удержать в клубе Давида Де Хеа — хотя бы потому, что именно «красные дьяволы» сделали из него вратаря мирового уровня.
«Де Хеа фантастически отыграл против „Манчестер Сити“ — он был спокоен, сдержан, излучал уверенность, был авторитетом.
Если «МЮ» потеряет Де Хеа, это будет большой проблемой, его будет нелегко заменить. Он на высочайшем уровне — вместе с Куртуа, Нойером, и я думаю, что он лучше Льориса.
«Манчестер Юнайтед» обязан сохранить его, недаром же они переживали вместе с Де Хеа его ранние годы неопытности и нестабильности", — приводит слова Невилла Mirror.
Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» готово вести переговоры с мадридским «Реалом» насчёт приобретения испанского голкипера.
Контракт Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года, с возможностью продления ещё на год.