Студенты ЮФУ одержали две победы и возглавили таблицу

С 25 по 27 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге прошли XIII и XIV межрегиональные турниры Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/17. На стадионе «Балтика» встретились сборные Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма, Южного федерального университета и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. На поле малой арены спортивного комплекса «Петровский» сыграли футболисты Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Московского физико-технического института и Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
Футболисты ЮФУ со одинаковым счётом 1:0, забив по мячу в самом начале встречи, обыграли СГАФКСТ и СПбГУПТД, а затем отправили два безответных мяча в ворота СГУ. Этот результат позволил южанам возглавить турнирную таблицу, по крайней мере до ближайших игр ТГУ и КубГУ. Хозяева турнира «дизайнеры» в добавленное время сумели вырвать победу в матче против СГАФКСТ и опередили смолян в таблице первенства. Саратов выиграл две игры, но повторить прошлогодний результат в виде серебряных медалей теперь им будет очень сложно.
Футболисты МФТИ одержали одну победу и покинули зону переходных матчей, а КФУ благодаря двум ничейным результатам оторвался от 13-й строчки на 3 балла. СПбГУ проиграл два стартовых матча, но футболисты нашли в себе силы собраться и взять очки в последнем туре. Петербуржцы как никогда были близки к победе после гола за две минуты до конца встречи, но УрФУ сравнял счёт в добавленное время. Тем самым сборная СПбГУ набрала 1 очко на домашнем турнире и покинула последнюю строчку турнирной таблицы, но осталась в зоне вылета.
15-й турнир пройдёт с 1 по 3 мая в Ставрополе. Местный Северо-Кавказский федеральный университет примет команды Чеченского государственного университета, Дагестанского государственного технического университета и Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.
Студенты ЮФУ одержали две победы и возглавили таблицу