Фигу: понимаю желание «Реала» победить «Барселону» на 90-й минуте

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу прокомментировал действия команды на последних минутах домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Во втором тайме «сливочные» остались в меньшинстве вследствие удаления защитника Серхио Рамоса. До конца основного времени счёт был ничейным (2:2), и хозяева поля пытались вырвать победу, атакуя ворота соперника. Однако на 92-й минуте сине-гранатовые провели контратаку, забив свой третий и победный мяч.
«Я знаю стадион «Сантьяго Бернабеу» и ценности «Реала», который всегда хочет побеждать. Они обязаны выигрывать, и я понимаю желание «Реала» победить «Барселону» на 90-й минуте. Если бы соперник не забил, никто не вспоминал бы о действиях «Реала» в эти минуты. У игроков нет времени на раздумья. Это футбол, в котором такое в порядке вещей», — цитирует Фигу Marca.
По итогам 34 туров Примеры у «Реала» и «Барселоны» по 78 очков, причём у «сливочных» игра в запасе.