Вице-губернатор — Навальному о стадионе «Крестовский»: Лёха, хорош брехать!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал заявление основателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального о стадионе «Крестовский». Ранее Навальный сообщил, что реальная стоимость арены в Санкт-Петербурге серьёзно отличается от заявленной местными властями суммы.
«Нашёл сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актёру самиздатовского киносериала: Лёха, хорош брехать!» — написал Албин в «Фейсбуке».
Ранее сообщалось, что общая смета «Крестовского» составила примерно 43 млрд рублей.