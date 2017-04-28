Бесчастных: в дерби шансы 50 на 50, но «Спартак» должен стать чемпионом

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных оценил шансы клубов в предстоящем дерби с ЦСКА, а также выразил мнение, что по итогам сезона красно-белые завоюют чемпионский титул.
«Когда встречаются „Спартак“ и ЦСКА, на игру не влияет положение команд в таблице, количество набранных ими очков. Это может оказать воздействие разве что на психологическое состояние футболистов. Но фаворитов в подобных матчах не бывает. Шансы — 50 на 50.
По мне, конечно, «Спартак» должен стать чемпионом. Но я ведь за него болею. Прогнозов не делаю — они не сбываются. Но, думаю, матч получится результативным. Полные трибуны погонят свои команды вперёд. А эмоций никто не отменял. В такой атмосфере игроки захотят показать всё, на что способны в атаке", — цитирует Бесчастных пресс-служба УЕФА.