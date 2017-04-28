Игрок «Виктории» Иваншиц отказался от номера 27 в память о Райторале

Полузащитник пльзеньской «Виктории» Андреас Франц Иваншиц больше не будет играть под 27-м номером. Такое решение футболист принял в память о Франтишеке Рейторале. 24 апреля стало известно, что чех покончил с собой.
Большую часть карьеры Рейторал провёл в пльзеньский «Виктории», в составе которой играл под 27-м номером. Именно поэтому Иваншиц принял решение сменить игровой номер, о чём сообщил на своей официальной странице в «Твиттере».
«В честь бывшего игрока «Виктории» Рейторала я возвращаю 27-й номер и буду играть под 33-м», — говорится в сообщении.