Алаба, Хуммельс и Боатенг могут не сыграть против «Вольфсбурга»

Сразу три футболиста «Баварии» могут пропустить матч 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти. Накануне участия в тренировке не принимали Жером Боатенг, Давид Алаба и Матс Хуммельс.
«Боатенг, Хуммельс и Алаба не тренировались вчера. Посмотрим, смогут ли они сыграть против «Вольфсбурга». Завтра «Бавария» должна показать хороший футбол и взять очки в Вольфсбурге. Мы близки к чемпионству.
Продление контрактов с Тьяго и Команом? Это очень хорошая новость. Рад, что они останутся в команде в долгосрочной перспективе», — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.
Матч «Вольфсбург» — «Бавария» состоится 29 апреля. Начало – в 19:30 мск.