Медведев рассказал, почему считает важным качественно подготовиться к ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал мнение, что считает важной задачей своевременную и качественную подготовку всей необходимой инфраструктуры к предстоящим Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года в России.
«Это очень важно, потому что Кубок конфедераций закончится и чемпионат мира пройдёт, а это всё (аэропорты, стадионы и так далее) останется и будет служить людям, удобнее будет добираться до городов, где новые аэропорты, новые терминалы построены, новые дороги», — цитирует Медведева РИА «Недвижимость».
По словам Медведева, «это инвестиции не только в проведение крупных спортивных мероприятий, но и просто в развитие нашей страны».