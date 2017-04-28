В Казани открылся главный билетный центр ФИФА по адресу: Кремлевская набережная, 5. Теперь они есть во всех городах-организаторах Кубка конфедераций—2017. Информация появилась на официальной странице чемпионата мира 2018 года в «Твиттере».
Чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ему предшествует Кубок конфедераций—2017. Турнир пройдёт с 17 июня по 2 июля этого года.
Накануне были названы фамилии арбитров, которые будут обслуживать матчи Кубка конфедераций. В список вошли 36 судей, среди которых не нашлось места российским рефери.