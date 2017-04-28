Игроки «МЮ» сыграют в чёрных повязках в память о погибших болельщиках в Нигерии

Футболисты «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии с «Суонси Сити» будут играть в чёрных траурных повязках в память о погибших болельщиках в Нигерии. Встреча состоится 30 апреля.
В нигерийском городе Калабар во время просмотра матча Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» (2:1) произошла трагедия. В одном из просмотровых центров города семь человек погибло от удара током.
По информации полиции, смерть людей произошла из-за того, что электрический кабель, который был очень близко к зрительскому центру, упал на здание во время матча.