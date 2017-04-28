Йиранек: матч с ЦСКА в 2009 году — один из самых ярких за «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым вспомнил о памятном дерби с ЦСКА в 2009 году, когда красно-белые одержали победу со счётом 2:1. 30 апреля ЦСКА и «Спартак» встретятся в рамках 26-го тура российской Премьер-Лиги.
«Помню тот гол Алекса со штрафного – когда мяч сначала попал в штангу, потом отлетел в Акинфеева, после чего оказался в воротах. Конечно, та победа над ЦСКА запомнилась. Играть на переполненных «Лужниках» — суператмосфера! Тот матч один из самых ярких за «Спартак». Отлично сыграли и победили ЦСКА.
Надеюсь, и в воскресенье выиграет «Спартак». Красно-белые уже близки к чемпионству, и победа в дерби станет огромным шагом к титулу», — сказал Ийранек.
В таблице РФПЛ «Спартак» располагается на первой строчке, опережая идущий вторым ЦСКА на семь очков.