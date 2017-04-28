Зидан: Роналду так хорош, что может играть где угодно

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал, что 32-летний португальский нападающий Криштиану Роналду настолько хорош, что может играть на любой позиции.
«Роналду всегда играл на фланге, но его уровень позволяет ему играть на нескольких позициях. Он может играть как ярко выраженный нападающий, так как является великолепным игроком. И нельзя забывать, что почти 400 голов он забил, играя на позиции вингера.
Это потрясающее достижение, но он так хорош, что может играть где угодно", — приводит слова Зидана Mirror.