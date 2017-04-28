Моуринью: я занимаюсь в тренажерном зале и могу выйти на поле в матче с «Суонси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил о том, что из-за нехватки центральных защитников может сам выйти на поле в матче 35-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (30 апреля).
«Единственным номинальным центральным защитником, который у нас остался, является Эрик Бейи. Ещё есть Туанзебе и Блинд. Думаю, сыграют Эрик и Дейли, они потрясающе провели матч с „Манчестер Сити“. Кроме того, я упорно занимаюсь в тренажерном зале, поэтому тоже могу выйти на поле — Моуринью и Туанзебе против „Суонси“!», — цитирует португальского специалиста ESPN FC.