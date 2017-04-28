Уткин: к Карпину и Юрану претензий нет, по другим адресам — искренний хохот

Футбольный комментатор Василий Уткин сообщил, что запланированная игра между его клубом «Эгриси» и командой реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» была отменена по инициативе другой стороны. На этой неделе Уткин вызвал на матч подопечных Сергея Юрана и Валерия Карпина.
«Матч «Эгриси» — «Легионеры» отменён представителями проекта потому, что у них команда разъезжается и спонсор не позволяет.
У нас с парнями нет никаких претензий к Валерию Карпину и Сергею Юрану. Зато по многим другим адресам примите наш искренний хохот, друзья!
«Эгриси» — «Легионеры» — 5:0. По правилам ЛФЛ (как договаривались играть) это технарь ввиду неявки. С победой, парни!" — написал Уткин в своём «твиттере»