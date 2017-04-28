Внеочередная конференция РФС пройдёт в Санкт-Петербурге 16 июня

16 июня в Санкт-Петербурге состоится внеочередная конференция Российского футбольного союза.
«В соответствии со ст. 23 устава РФС бюро исполкома приняло решение о созыве внеочередной конференции РФС 16 июня 2017 года. Место проведения конференции – город Санкт-Петербург», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.
Повестка дня внеочередной конференции РФС:
1. Процедурные вопросы.
2. Изменение устава РФС.
3. Довыборы в исполком РФС.
4. О ходе подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира.