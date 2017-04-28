Габриэл Жезус: очень здорово вернуться с осознанием того, что я могу забивать

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 26-го тура АПЛ. Бразилец впервые за два с половиной месяца вышел на поле, он отсутствовал из-за травмы.
«Я чувствую себя очень хорошо. К сожалению, мы не сумели победить, но очень круто вернуться и сыграть. Я в хорошем физическом состоянии. Сейчас надо просто продолжать тренироваться, а дальше увидим.
Расстроен, ведь мой гол был отменён из-за офсайда. Но очень здорово вернуться с осознанием того, что я могу забивать. Я знаю, что могу продолжать делать то, что делал раньше», — цитирует Жезуса официальный сайт «Сити».