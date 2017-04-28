Навальный ответил вице-губернатору Петербурга по поводу стоимости стадиона

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный ответил вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину, который ранее отреагировал на расследование оппозиционера, касающееся стоимости нового стадиона, расположенного на Крестовском острове.
Ранее Навальный сообщил, что реальная стоимость стадиона серьёзно отличается от заявленной местными властями. По словам Навального, стадион «Санкт-Петербург» стоит не 43, а 48 млрд рублей, и это минимальная оценка. Албин, комментируя заявление оппозиционера, написал следующее: «Нашёл сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актёру самиздатовского киносериала: Лёха, хорош брехать!"
«Цифры о стоимости стадиона – это не «непонятные строки, мелькающие на экране», а таблица в описании со всеми нужными ссылками и подтверждениями. Не заметили? Меньше дышите бетонной пылью, она вредна. К слову, на современных стройках никто не должен дышать бетонной пылью, а лопаты сильно уступили место механизмам за последние 50 лет. Вы, наверное, этого тоже не заметили – на ваших стройках воруют так, что только на лопаты деньги и остаются.
Не обманывайте. То, что проводится как «благоустройство территории», – это многомиллиардные и коррупционные контракты по «Зенит Арене», это все понимают, а незаконность мы совсем недавно доказали", — написал Навальный на своём официальном сайте