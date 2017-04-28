Божович — болельщикам «Локомотива»: давайте, двигайтесь на стадион

Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович, в прошлом возглавлявший «Локомотив», призвал болельщиков посетить домашний матч «железнодорожников» с «Рубином» (29 апреля) в 26-м туре РФПЛ. «Локомотив» перед началом встречи предложит зрителям ряд развлечений, которые ассоциируются с дачным отдыхом.
«Моя фраза о болельщиках, уехавших на дачу? Её потом припоминали, даже называли крылатой. Но я не вижу в ней ничего оригинального. Я не шутил, а грустил. Расстраивался, когда трибуны в Черкизово не заполнялись. Иногда мне казалось, что время матчей назначают неудачное: то рано, то поздно. Понятно, что проблемы посещаемости футбольных матчей глубже. И если связаны с временем проведения или погодой, то не в первую очередь.
Программа развлечений перед матчем с «Рубином»? Чем больше развлечений для зрителей, тем лучше. Давайте, двигайтесь на стадион. Но самое главное – шашлыки. Будь я болельщиком, приезжал бы на стадион пораньше. Угощения, обсуждение с другими болельщиками… На футбол нельзя опаздывать, его надо предвкушать. Матч начнётся днём, так что вечером все успеют добраться на дачу", — цитирует Божовича сайт «Локомотива».