Карасёв: поймал себя на мысли, что быть видеоассистентом непросто

Российский арбитр Сергей Карасёв высказал мнение о внедрении системы видеопомощи арбитрам. Видеоассистенты будет работать на матчах Кубка конфедераций и ЧМ.
«Пока проходит эксперимент, в товарищеском матче Испания — Франция было два решения с использованием видеоассистента, которые себя оправдали. То есть положительный опыт есть. На семинаре в Италии в начале апреля мы всё это тестировали на поле с участием молодых футболистов, которые моделировали ситуации. Мы менялись — сначала работаешь в поле, слушаешь подсказ в ухо, если есть неоднозначные решения. И наоборот — если выполнил работу на поле, садишься к монитору и пытаешься понять, как что устроено. Сейчас всё в виде эксперимента идёт. Кубок конфедераций и молодёжный чемпионат мира в Корее, на который мы поедем, — это будут первые значимые турниры с видеопомощником.
Мне проще быть судьёй в поле, чем видеоассистентом. Но сейчас только знакомимся с этой системой, и думаю, что дальше, когда мы узнаем до конца, как это всё действует, привыкнем к этому, тогда, наверное, будет проще. В начале апреля поймал себя на мысли, что это непросто. Происходит много ситуаций, надо быстро реагировать, быстро принимать решения, поскольку футбол не может ждать долго. Видеоассистентами должны быть действующие арбитры самого высокого уровня. К примеру, на чемпионат в Корее едут шесть-семь опытных судей из Европы, которые будут там только в качестве видеоассистентов. Минимум двое судей должны одновременно работать видеоассистентами», — заявил Карасёв в эфире программы «Свисток».