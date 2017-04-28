Жулиано: я в той же форме, что и в прошлом году, физически чувствую себя хорошо

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, что изменилось в его игре по сравнению с прошлым годом, когда он демонстрировал более яркую игру.
«Я в той же форме, что и в прошлом году, физически чувствую себя хорошо, несмотря на то что летаю в сборную и после этого провожу тяжёлые игры в России. Выкладываюсь я по полной. Разница с прошлым годом состоит в том, что мне не всё удаётся и забиваю я меньше голов. Конечно, это доставляет некоторый дискомфорт», — сказал бразилец.
Также Жулиано рассказал, что ему сложно восстанавливаться в клубе после долгих перелётов из Бразилии.
«Это далекий путь, плюс шесть часов разницы во времени. В Бразилии я адаптируюсь в тот момент, когда уже надо лететь обратно. Когда прилетаю, практически сразу начинаются тренировки, игры, времени на восстановление довольно мало. В первые дни у меня всегда проблемы со сном», — цитирует хавбека официальный сайт «Зенита».