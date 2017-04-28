Ал. Миранчук: не хочу, чтобы меня называли перспективным. Я покинул эту графу!

21-летний полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал тот факт, что в отечественном футболе порой 25-26 летних футболистов называют подающими надежды. Миранчук не хочет, чтобы его называли перспективным игроком.
«Сам удивляюсь. В России, видимо, смещение какое-то произошло. Посмотрите на ребят из «Монако»: 19-20 лет, здоровые, в еврокубках рубятся. Никакие они не «надежды», а уже состоявшиеся футболисты. Мне в этом году исполняется 22. Не хочу, чтобы меня называли «перспективным». Я покинул эту графу! Спрашивайте с меня по полной прямо сейчас. Что есть, то есть», — заявил Миранчук.
Футболист поведал, что его закалила ситуация, происходившая зимой, когда вокруг его фигуры появлялось много слухов.
«Эта ситуация меня закалила, точно. Не знаю, как бы воспринимал действительность, не будь поддержки близких людей. Они подобрали нужные слова. Адаптировался к ситуации. Эти высказывания, статьи, инсайды… Узнал, что есть СМИ и некоторые люди, которые знают обо мне больше, чем я сам. Но я знаю правду – что и как я делаю, о чём думаю.
Моё дело правое – играть в футбол, повышать мастерство. Что я чувствую? Что я выстоял. Очень рад этому. Это было первое испытание, а впереди их ещё много. Ещё много чего выслушаю. И выстоять придётся не раз», — сказал Миранчук, слова которого приводит официальный сайт «Локомотива».