Конте: «Челси» должен внимательно сыграть с Лукаку и другими игроками «Эвертона»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном» в 35-м туре АПЛ. Игра пройдёт 30 апреля.
«У «Эвертона» очень сильная команда с отличными игроками. У них хороший уровень игры, это физически сильная команда, с которой работает хороший тренер. Они играют очень организованно, и, естественно, это будет очень тяжёлый для нас матч, но в конце сезона все матчи становятся сложными по разным причинам.
Ромелу Лукаку? Он очень хороший игрок. Он забивает много голов в этом сезоне, хотя и не только в этом. Мы должны сыграть очень внимательно. Всё как обычно — мы изучаем соперника и пытаемся найти оптимальное решение, чтобы остановить его.
Мы должны сыграть очень внимательно с Лукаку и с другими футболистами, потому что в составе «Эвертона» есть множество техничных игроков, которые способны решить исход эпизода», — цитирует Конте сайт «Челси».