Гвинейский: после гола «Анжи» не было ощущения, что я теперь король мира

Полузащитник «Томи» Никита Гвинейский поделился мнением о матче 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» и рассказал о своём голе. Встреча в Махачкале завершилась вничью со счётом 3:3. При этом хозяева поля все три мяча забили с пенальти, а сравняли счёт уже в компенсированное время.
«Выходили на игру биться, но победу упустили — расстроены. Могли выиграть. Три пенальти, но что поделать, это футбол. Я не видел моменты с назначениями пенальти и не могу сказать, были ли они. По ощущениям — не все три были. Мы на все матчи выходим и боремся до конца. Выходим, боремся, берём очки. Есть шансы остаться в лиге».
Видел, что мяч скачет, ложится на ногу, и пробил. Повезло — забил. Не поверил сам, но рад, что забил. Посвятил первый гол родителям, которые многое сделали для меня. Не было такого ощущения, что я теперь король мира. Главное — не зазнаться. Работы ещё непочатый край", — сказал хавбек в интервью программе 8-16.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере» РФПЛ.