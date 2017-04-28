Цаллагов: из-за своих ошибок «Зенит» потерялся в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре РФПЛ.
«Я бы разделил игру с „Оренбургом“ на две части. Всё-таки поначалу игра у нас получалась, и довольно-таки неплохо, а потом что-то надломилось. Наверное, наши ошибки подействовали на соперников, которые стали действовать более уверенно. Мы же потерялись.
У нас играл Лука Джорджевич, скоростной нападающий, и надо было давать пасы ему на ход. Но в этом матче у нас не было много таких моментов. Мы нечасто использовали его скоростные качества.
Если не ошибаюсь, то впереди ещё пять игр, и в каждой надо победить. Такова наша основная цель», — сказал Цаллагов в эфире программы «8-16».