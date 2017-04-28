«Урал» сыграет с «Тереком» без некоторых игроков основного состава

Футболисты «Урала» утром 29 апреля отправятся в Грозный на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Тереком». Как информирует официальный сайт екатеринбургского клуба, «Урал» сыграет с грозненцами неполным составом. Некоторые игроки основного состава команды останутся в Екатеринбурге, где будут планомерно готовиться к финальной игре Кубка России.
Матч «Терек» – «Урал» состоится в субботу, 29 апреля, начало – в 19:00 по московскому времени. Финал Кубка России «Урал» – «Локомотив» пройдёт в Сочи во вторник, 2 мая, начало – в 18:45 мск.