Шишкин — о своей травме: первый раз покидаю поле на носилках, обидно и неприятно

Полузащитник Роман Шишкин, выступающий за «Краснодар» на правах аренды из «Локомотива», прокомментировал свою травму, полученную в матче 25-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0). В конце встречи 30-летнего футболиста унесли с поля на носилках после того, как хавбек пермяков Роланд Гиголаев влетел ему в колено.
«Первый раз покидаю поле на носилках. Обидно и неприятно, конечно же, но это жизнь, лечимся и двигаемся дальше. „Быки“ — с победой!» — написал Шишкин в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «Инстаграме».