Д. Комбаров: будет ли игра с ЦСКА решающей? У «Спартака» каждый матч — решающий

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Пока ещё не начинает ощущаться приближение дерби. Настраивались на игру с „Уралом“ — она была самая главная. Сейчас надо всё проанализировать и уже готовиться к ЦСКА. Решающая ли это будет игра? У нас каждый матч — решающий», — сказал Комбаров в эфире программы 8-16.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 апреля на стадионе «Арена ЦСКА». Начало — в 17:00 мск.
В таблице российского чемпионата красно-белые занимают первое место, опережая красно-синих на семь очков.