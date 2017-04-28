«Вильярреал» на своём поле обыграл хихонский «Спортинг»

«Вильярреал» одержал победу над хихонским «Спортингом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Дубль в составе «жёлтой субмарины» оформил форвард Седрик Бакамбу, ещё один мяч записал на свой счёт его коллега по амплуа Роберто Сольдадо. Единственный гол за хихонскую команду забил защитник Дуглас.
«Вильярреал» набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Спортинг» (24) идёт 18-м.