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Конте считает, что матчи «Челси» и «Тоттенхэма» должны проходить в одно время

29 апреля 2017, суббота. 00:02. Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает неправильным то, что его команда и «Тоттенхэм Хотспур» в решающий момент чемпионской гонки проводят свои матчи в разное время. Командам остаётся провести по пять матчей в английской Премьер-лиге, и только в последнем туре «Челси» и «Тоттенхэм» будут играть в одно время.

«Конечно, в конце сезона, когда две команды ведут борьбу за титул, думаю, нужно постараться назначать матчи на один день и одно время и не давать преимущества той или иной команде. Когда остаётся три тура, когда две или три команды ведут борьбу за титул, нужно найти решение, чтобы ни у кого не было преимущества.

Думаю, на этой стадии сезона каждая игра очень сложна по многим причинам. Существует большое давление, ты знаешь, что должен побеждать. Когда нужно играть с этой целью, приходится нелегко. Но мы готовы. Мы много работали, чтобы бороться за титул", — цитирует Конте Daily Mail.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Челси Антонио Конте
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