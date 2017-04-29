Конте считает, что матчи «Челси» и «Тоттенхэма» должны проходить в одно время

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает неправильным то, что его команда и «Тоттенхэм Хотспур» в решающий момент чемпионской гонки проводят свои матчи в разное время. Командам остаётся провести по пять матчей в английской Премьер-лиге, и только в последнем туре «Челси» и «Тоттенхэм» будут играть в одно время.
«Конечно, в конце сезона, когда две команды ведут борьбу за титул, думаю, нужно постараться назначать матчи на один день и одно время и не давать преимущества той или иной команде. Когда остаётся три тура, когда две или три команды ведут борьбу за титул, нужно найти решение, чтобы ни у кого не было преимущества.
Думаю, на этой стадии сезона каждая игра очень сложна по многим причинам. Существует большое давление, ты знаешь, что должен побеждать. Когда нужно играть с этой целью, приходится нелегко. Но мы готовы. Мы много работали, чтобы бороться за титул", — цитирует Конте Daily Mail.