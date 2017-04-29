Тьяго Алькантара не намерен уходить из «Баварии», пока не выиграет ЛЧ

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара, который в пятницу продлил контракт до лета 2021 года, настроен выиграть в составе мюнхенской команды Лигу чемпионов.
Алькантара играет за «Баварию» с июля 2013 года. В составе мюнхенской команды он трижды становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Кубок страны.
«Моя цель та же, что и в последние годы: я хочу выиграть Лигу чемпионов в этом клубе. Я останусь здесь, пока не выиграю этот турнир. Продление контракта означает, что я буду здесь долгое время и постараюсь выиграть ещё больше матчей и титулов в ближайшие годы», — цитирует 26-летнего хавбека Goal со ссылкой на телеканал клуба.