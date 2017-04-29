Конте: Азар пока остаётся в «Челси», что будет дальше — не знаю

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника синих Эдена Азара.
«Решать будет «Челси». Но это касается не только Эдена, но любого игрока.
Эден очень рад быть с нами, работать с нами. Я думаю, что его семья тоже счастлива быть здесь. Я не считаю, что идея продать Азара на уме у клуба. Мы должны усилить команду. Но вы знаете, что в футболе есть еще и желание самого игрока.
Но я думаю, что сейчас Эден с удовольствием останется в «Челси». Это точно. Как будет дальше? У меня нет хрустального шара, я не предсказываю будущее», – приводит слова Конте Goal.
Действующий контракт Азара с «Челси» в силе до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что с футболистом контактировали представители мадридского «Реала».