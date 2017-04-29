Зидан: у «Реала» нет команды-«А» и команды-«Б»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о подготовке к матчу с «Валенсией», который пройдёт 29 апреля в рамках 35-го тура испанской Примеры, а также об особенностях своёго подхода к ротации состава.
«Раньше было меньше игр, сейчас всё по-другому. Когда играешь 30-40 матчей за сезон, можно обойтись 12-13 игроками. Но у нас нет команды-«А» и команды-«Б». Не сегодня, когда все играют за сборные и проводят 60-70 матчей в сезоне.
Я не смелее других. Просто у меня своя логика. Это не я сажаю на лавку Криштиану или Бэйла, это моя философия. Иногда я спорю с игроками, пытаюсь объяснить им ход своих мыслей. Потом у нас всё нормально. Я понимаю, что у каждого свое мнение. Но это я тренирую «Реал», это я должен выбирать состав», – приводит слова Зидана AS.
Матч испанской Примеры «Реал» – «Валенсия» пройдет 29 апреля.