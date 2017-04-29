Кьеллини сыграл 300-й матч за «Ювентус» в Серии А

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сыграл свой 300-й матч в Серии А за «Старую синьору», выйдя на поле в гостевой игре 34-го тура против «Аталанты» (2:2).
Кьеллини перешёл в «Ювентус» в 2005 году из «Фиорентины» за € 7,7 млн. В составе «Юве» футболист провёл 11 сезонов в высшем дивизионе чемпионата Италии и завоевал пять скудетто.
Кроме того, Джорджо Кьеллини назывался лучшим защитником Серии А в течение трёх лет подряд — с 2008 года по 2011.
Всего в составе «Ювентуса» защитник отыграл 430 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 20 результативных передач.