Венгер: 20 лет «Арсенал» был выше «Тоттенхэма» в АПЛ — и никого это не волновало

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал вероятность финиша «канониров» позади «Тоттенхэм Хотспур» в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона. Если «Спёрс» одержат победу в лондонском дерби, которое состоится 30 апреля в рамках 35-го тура лиги, то гарантируют себе место выше, чем у «Арсенала», — впервые за последние 20 лет.
«20 лет подряд мы финишируем выше „Тоттенхэма“, и это никого не волнует — а теперь это вдруг стало важно. Впрочем, конечно, это имеет значение — мы хотим быть сильнее „Спёрс“, мы хотим быть сильнее любого соперника», — приводит слова Венгера Goal.
С 2002 года среди болельщиков «Арсенала» принято отмечать как праздник тот день, когда становится понятно, что «канониры» займут более высокое место в АПЛ, чем «Тоттенхэм». Этот день среди фанатов «Арсенала» носит имя Saint Totteringham's Day.