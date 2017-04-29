Райола предложил «Интеру» услуги Доннаруммы

«Интер» рассматривает возможность приобретения голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Услуги 18-летнего вратаря нерадзурри предложил агент футболиста Мино Райола.
По имеющимся данным, «Интер» уже начал с «Миланом» соответствующие переговоры. Однако россонери если и согласится продать Доннарумму, то только зарубежному клубу.
В настоящее время «Милан» ведёт с Доннарумой переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2018 года. Новые инвесторы готовы платить вратарю € 3,5 млн за сезон. Кроме того, Доннарума может получить капитанскую повязку.