Вальдано: понимаю, что у Зидана проблемы с выбором состава

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано проанализировал игру команды и отметил, что «сливочные» уже давно не были в такой выигрышной ситуации. Подопечные Зинедина Зидана вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где померятся силами с «Атлетико». В Примере они с 78 очками занимают второе место в турнирной таблице. Столько же очков у занимающей первую строчку «Барселоны», но у «Реала» игра в запасе.
«Реал» в отличной ситуации. У них 23 игрока, и создаётся такое впечатление, что у тренера впервые за много лет очень много решений на каждую позицию. И я понимаю, что у Зидана проблемы с выбором состава. В предыдущие годы «Реал» в концовке чемпионата всегда имел проблемы. Теперь же травмированных, за исключением Бэйла, в команде нет», — цитирует Вальдано Marca.