Агент Верратти опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»

Донато Ди Кампли, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, опроверг информацию, распространённую испанскими СМИ. Ди Кампли приезжал в Испанию на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и туринским «Ювентусом» (0:0).
«Встреча с представителями «Барселоны»? Это неправда. Я просто поехал туда, чтобы посмотреть матч Лиги чемпионов. Точно так же я буду смотреть и игру между «Монако» и «Ювентусом», — приводит слова Ди Кампли испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации испанских СМИ, Ди Кампли сказал представителям «Барселоны», что Верратти перейдёт лишь в «Барселону», если покинет «ПСЖ».