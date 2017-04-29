Анчелотти: «Бавария» была очень близка к полуфиналу ЛЧ и финалу Кубка Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов и Кубка Германии.
«Это сложный момент. Мы недовольны. Мы были очень близки к выходу в полуфинал Лиги чемпионов и в финал Кубка Германии. Детали решили сыграли решающую роль. Но таков футбол. Сейчас мы должны как можно быстрее выиграть Бундеслигу.
Впереди матч с «Вольфсбургом». Мы должны пожертвовать собой. Мы должны сделать свою работу и набрать очки. Это самое главное", — цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».