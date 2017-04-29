С. Кэмпбелл: думаю, Озил продлит контракт с «Арсеналом», с Алексисом всё сложнее

Экс-защитник «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился мнением о возможном уходе лидеров «канониров» — полузащитника Месута Озила и форварда Алексиса Санчеса.
«Я бы хотел, чтобы они оба остались в «Арсенале», но очевидно, что переговоры по контракту застопорились. На кону большие деньги, такие сделки почти всегда занимают много времени. Я думаю, что Озил, скорее всего, подпишет новый контракт, если условия будут хорошими.
С Санчесом всё куда сложнее. На него много претендентов, потому и соблазнов больше. Вероятно, он может почувствовать, что переговоры идут слишком долго. И тогда он захочет уйти", — цитирует Кэмпбелла Betstars.