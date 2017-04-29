Пирес: Погба не виноват, что «Манчестер Юнайтед» заплатил за него € 105 млн

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес высказался в поддержку своего соотечественника Поля Погба, выступающего за «Манчестер Юнайтед».
Погба перебрался в английский клуб из «Ювентуса» летом прошлого года за рекордные для мирового футбола € 105 млн. Футболист часто подвергается критике.
«Я думаю, что он только начал и будет становиться лучше. Люди по-прежнему забывают, что он молодой игрок, ему всего 24 года, поэтому болельщики «Манчестер Юнайтед» должны быть более терпеливыми в его отношении. Он не виноват, что «Манчестер Юнайтед» потратил на него такие деньги.
У него есть большой потенциал, чтобы стать лучшим игроком в мире через несколько лет», – цитирует Пиреса интернет-издание Goal.