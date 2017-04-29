Тарханов рассказал, кто из игроков «Урала» не полетел на матч с «Тереком»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, кто из игроков «шмелей» не полетел на выездной матч 26-го тура РФПЛ с «Тереком».
«Мы приняли решение поехать в Грозный на игру с «Тереком» не полным составом. Кто больше всего провёл игр, тот и не поедет. Не полетели Роман Павлюченко, Денис Кулаков, Александр Новиков и Доминик Динга. У кого меньше было игровой практики, те и сыграют с «Тереком» сегодня», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч «Терек» – «Урал» состоится в субботу, 29 апреля, начало – в 19:00 по московскому времени. Финал Кубка России «Урал» – «Локомотив» пройдёт в Сочи во вторник, 2 мая, начало – в 18:45 мск.