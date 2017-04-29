«Вольфсбург» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

В субботу, 29 апреля, в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» состоится матч 31-го тура Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «Баварией».
Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Бавария».
Ранее команды встречались друг с другом 40 раз. 30 раз победу праздновали футболисты «Баварии», шесть раз матч завершился вничью, и четыре раза сильнее оказывались игроки «Вольфсбурга». Игра первого круга между этими командами состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Баварии» со счётом 5:0.
В таблице немецкого первенства «Бавария» (70 очков) располагается на первой строчке, а «Вольфсбург» (33) — на 14-й.