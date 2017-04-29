Сабалета: меня не слишком удивило поведение Феллайни

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета сообщил, что не удивился поведению полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни. Бельгиец был удалён в концовке матча, прошедшего 27 апреля, за то, что боднул головой нападающего «горожан» Серхио Агуэро.
«Иногда такие вещи имеют большое значение. Было немного странно, что Феллайни так отреагировал на Агуэро, учитывая, что за 20 секунд до этого Маруан получил жёлтую карточку.
Но я думаю, что если такое совершает Феллайни, то это не выглядит слишком удивительным. Иногда нужно уметь успокаиваться в подобные моменты», — цитирует Сабалету Sky Sports.