Заха: после ухода из «МЮ» я мог оказаться в третьем дивизионе чемпионата Англии

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха сообщил, что мог оказаться в третьем дивизионе после ухода из «Манчестер Юнайтед».
«Я мог бы этого не говорить, но после ухода из „МЮ“ я мог оказаться в третьем дивизионе чемпионата Англии. Я знал, что произошедшее в «Юнайтед» не должно определять меня как человека или как игрока. Речь шла о характере и упорной работе. Я находился в том возрасте, когда пора было начать реализовывать свой потенциал.
Люди говорили, что я не был готов к переходу в «МЮ», но мне толком и не дали шанса. Я должен был начать всё заново. Я делаю это для себя, а также для того, чтобы показать, что я хороший игрок», — цитирует 24-летнего Заха The Sun.